Otobüste iki kadının yer verme tartışması biber gazlı kavgaya dönüştü. Yolcular fenalaştı

Ümraniye'de İETT otobüsünde kadın yolcunun tartıştığı başka bir kadına biber gazı sıkması ve şoförün aracı durdurarak gazdan etkilenen yolcuları tahliyesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KAYNAK: AA
Otobüste iki kadının yer verme tartışması biber gazlı kavgaya dönüştü. Yolcular fenalaştı

Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan otobüste iki kadın yolcu arasında yer verme tartışması yaşandı.

Kadınlardan biri, çantasından çıkardığı biber gazını diğer kadının yüzüne sıktı.

Sıkılan biber gazı otobüsteki diğer yolcuları da etkilerken şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Yüzüne biber gazı sıkılan kadın fenalaşınca diğer yolcuların yardımıyla çevredeki bir iş yerine götürüldü.

kadin-gaz-otobus.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fenalaşan kadın ambulansla hastaneye biber gazını sıkan kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, iki kadının tartışma anı ve biber gazlı saldırı ile diğer yolcuların telaşla otobüsü terk etmeleri aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlgili Haberler
Kadınlar otobüste saç saça baş başa kavga etti. Erkekler bile zor ayırdı
Ankara'da belediye otobüsünde 'Sen şöföre karışamazsın' kavgası
Ankara'da belediye otobüsünde 'Sen şöföre karışamazsın' kavgası
Arabası olmadığı için sevgilisiyle kavga eden genç, yolculara otobüs binişi ısmarladı
Halk otobüsünde indirim kavgası. Önce yaşlılar kovuldu şimdi de öğrenciler
Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Dekolte açarak TikTok'ta para toplayan kadının eşiyle olan videosu ortaya çıktı Gündem
Dekolte açarak TikTok'ta para toplayan kadının eşiyle olan videosu ortaya çıktı
Dans ederken odasına bir anda devasa yılan girdi Gündem
Dans ederken odasına bir anda devasa yılan girdi
81 yaşında nafakasını ödeyemediği için cezaevine gönderilen Zülfü amca Erkekleri Koruma Derneği tarafından ziyaret edildi Gündem
81 yaşında nafakasını ödeyemediği için cezaevine gönderilen Zülfü amca Erkekleri Koruma Derneği tarafından ziyaret edildi
Guterres yetkisini ilk kez Gazze için kullandı: Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi Dünya
Guterres yetkisini ilk kez Gazze için kullandı: Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderdi
Yolda kalan aracı ambulans ile ittiler Gündem
Yolda kalan aracı ambulans ile ittiler
Uyuşturucu satıcıları bunu da yaptı. Çocuk bisikletine uyuşturucu sakladılar Gündem
Uyuşturucu satıcıları bunu da yaptı. Çocuk bisikletine uyuşturucu sakladılar
Isparta'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı Yaşam
Isparta'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı