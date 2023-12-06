Otobüste iki kadının yer verme tartışması biber gazlı kavgaya dönüştü. Yolcular fenalaştı

Alınan bilgiye göre, seyir halinde olan otobüste iki kadın yolcu arasında yer verme tartışması yaşandı.

Kadınlardan biri, çantasından çıkardığı biber gazını diğer kadının yüzüne sıktı.

Sıkılan biber gazı otobüsteki diğer yolcuları da etkilerken şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.

Yüzüne biber gazı sıkılan kadın fenalaşınca diğer yolcuların yardımıyla çevredeki bir iş yerine götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fenalaşan kadın ambulansla hastaneye biber gazını sıkan kadın ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, iki kadının tartışma anı ve biber gazlı saldırı ile diğer yolcuların telaşla otobüsü terk etmeleri aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.