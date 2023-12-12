Geçim derdindeki vatandaş oynatmaya başladı. 'Direkt mi gidiyorsun?' sorusuna şoförün 'yamuk gidiyorum ben' cevabı kavga çıkardı

Dün akşam saat 18.30 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy semti Güzeltepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Saadet A. ve Rumeysa A.,isimli iki kadın otobüs durağından 50G hat numaralı otobüse bindi. Yolcular kartlarını okuttuktan sonra şoför Ayhan G.‘ye, “Direkt mi gidiyorsun” diye sordu. Şoför ise bu soruya yanıt olarak “Yamuk gidiyorum ben” dedi.

ŞOFÖRÜN CEVABI KAVGA ÇIKARDI

Otobüs şoförünün kadınlara verdiği cevabı duyan ve olay esnasında izinli olduğu öğrenilen Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru A.Y. şoförü uyararak, “bu nasıl üslup, senin anan bacın yok mu?” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine şoför ile polis memuru arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak şoförün karşılık vermeye devam etmesi üzerine kavga çıktı. Kavgada şoför polis memuru tarafından dövüldü.

POLİS MEMURUNUN DİZLERİ KIRILDI

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ancak şoför Ayhan G. otobüsten inen polis memuru A.Y.’nin peşinden koşarak saldırmaya başladı. Ayhan G. polisin yüzüne yumruk atarak gözünü morartırken, polisin dizi kırıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan İbrahim Hamza Ç. de yaralandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuru A.Y. ve İbrahim Hamza Ç.’yi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis memurunun dizi kırılırken ve iş göremez raporu aldığı, diğer yaralı vatandaşın ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

ŞOFÖR SERBEST KALDI

Olay yerine polis ekipleri ise Saadet A., Rümeysa A., İbrahim Hamza Ç. ve A.Y.‘nın şikayetçi olması üzerine şoför Ayhan G.’yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve kendisini tartaklayan polis memurundan şikayetçi olduğu öğrenilen şoförü Ayhn G.’ye, “görevli memura mukavemet”, “kişilerin huzur ve sükutunu bozma” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şoför adli kontrole şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.