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FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturma! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:48
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Ankara'da FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarma yapılanması soruşturma! Çok sayıda gözaltı var
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin soruşturma yürütüldü. Yapıyla iltisak ve irtibatı olduğu anlaşılan Ankara'daki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladığı tespit edilen toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce operasyon başlatıldı.

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