Ankara'da helikopter destekli trafik denetimi

Ankara'da trafik helikopterle denetlendi. İl Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Başkentte trafiğin yoğun olduğu Konya yolu güzergahında araçlar havadan helikopterle takip edildi. Kural ihlali yapan, aracında telefonla konuşan sürücüler, helikopter kamerasıyla tespit edilerek, güzergahta bulunan uygulama noktalarında önlem alan polis ekiplerine bildirildi. Uygulama noktalarında durdurulan sürücülere işlem yapıldı. (DHA)