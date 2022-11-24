Ankara’da iki çocuğun bıçakla şakalaşması kanlı bitti

Olay, Polatlı ilçesi Fatih Mahallesi Bıyıktay Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Sanayi Sitesi’nde çalışan 2 çocuk evlerine giderken bıçakla şakalaşmaya başladı. Çocuklardan S.G., şakalaşma sırasında arkadaşı Y.G’yi bacağından yaraladı. Y.G. kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı çocuğa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk kaldırıldığı Polatlı Devlet Hastanesi’nden Ankara’ya sevk edildi. Ameliyata alınan Y.G’nin durumunun ciddi olduğu ifade edilirken, arkadaşını yaralayan S.G. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.