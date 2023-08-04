Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 3 kişi yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Beypazarı ilçesi Acısu Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı.

Aramada, Roma dönemine ait 4 bin 450 sikke ele geçirildi, yakalanan 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Çankaya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 598 elektronik sigara ele geçirildi.

Bu olayda yakalanan 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.