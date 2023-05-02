Ankara’da kasalar tutuştu, 4 katlı bina ağır hasar aldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meyve kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangında bir dükkan ve üzerindeki 4 katlı bina ağır hasar aldı.

Ankara’da kasalar tutuştu, 4 katlı bina ağır hasar aldı

Olay, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Yaşama Sevinci Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın altında bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan bir dükkana ait meyve kasaları henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu.

Alevlerin büyümesiyle yangın, dükkanı ve üzerindeki 4 katlı apartmanı sardı. Yangını gören mahalleli itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Alevlerin teslim olduğu bina hemen tahliye edildi. Apartman sakinlerinin endişeyle izlediği olayda, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü dükkan ve 4 katlı binanın bir cephesi kullanılmaz hale geldi.

aw882671-01.jpgİtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binayı içerden ve dışardan uzun süre soğuttu. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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