Ankara'da Kıskançlık Cinayeti

Olay Cumartesi Günü Meydana Geldi

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ocak Cumartesi günü Çankaya ilçesinde meydana geldi. Ü.K. isimli kadın, eski sevgilisi D.K. ile Metin Oktay Mahallesi'ndeki bir evde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.K., Ü.K.'yi bıçakla yaraladı.

Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ü.K. hayatını kaybetti.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla ilgili harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli D.K.'yı Mamak ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın olayda kullandığı suç aleti bıçak ise çöp konteynırında bulundu.

Kıskançlık Sebebiyle Cinayet

Olayın D.K. ve Ü.K. arasında kıskançlık sebebiyle çıkan kavga sonucu yaşandığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından şüpheli D.K.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.