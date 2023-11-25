Ankara'da komşular arasında silahlı kavga

Ankara’da daha önce husumetli olan komşular arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ankara'da komşular arasında silahlı kavga

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nde bir binadaki komşular arasında silahlı kavga çıktı.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olan bina yöneticisi S.T. isimli kadın ile apartman sakini olduğu öğrenilen H.A. arasında, asansör tamiri sırasında çıkan gürültüden dolayı tartışma çıktı.

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Tartışmaya daha sonra aynı apartmanda yaşayan Uğur Ş., Mehmet Ali Ş. ve S.Ş. ailesi de dahil oldu. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.A., evinden getirdiği pompalı tüfekle önce baba Uğur Ş.'yi ve oğlu Mehmet Ali Ş.'yi apartmanın içerisinde, anne S.Ş. ve apartman yöneticisi olan S.T.’yi ise apartmanın dışında pompalı tüfekle vurdu.

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Baba Uğur Ş. ve oğlu Mehmet Ali Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, anne S.Ş. ve apartman yöneticisi S.T. ise yaralandı. S.Ş.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralı kadınlar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, şüpheli H.A. kısa sürede polis ekipleri tarafından elindeki silahla beraber yakalandı.

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Olayın ardından mahalle sakinleri ve polis ekipleri arasında da tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yatıştırıldı.

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