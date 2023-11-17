Ankara'da korkutan doğal gaz patlaması: 7 araç hasar gördü

Sincan’da meydana gelen doğal gaz patlaması sonucunda bir vatandaş yaralanırken 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Ankara'da korkutan doğal gaz patlaması: 7 araç hasar gördü

Olay Sincan, Atatürk Mahallesi Gönül apartmanının kot katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, tadilat sonrasında meydana gelen patlamada 49 yaşındaki B.C yaralandı.

Olay yerine birçok polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve doğal gaz arıza ekipleri geldi.

Patlamada 7 dükkan, birkaç daire ve 2 araç hasar alırken polis ekipleri inceleme çalışmalarına başladı.

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“NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK BİR ANDA PATLAMA DUYDUK”

Patlama sırasında ofisin içerisinde oturduğunu söyleyen komşu esnaf Arif Çelen, “Bizim karşımızdaki binanın bodrum katında tadilat vardı. Ne olduğunu anlayamadık bir anda bir patlama duyduk. Bizim bütün vitrin camlarımız komple aşağı indi. İçeride tadilat vardı bir kişi çıktı içerden” diye konuştu.

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“KENDİMİZDE BİR ŞEY YOK ONA ŞÜKREDİYORUZ”

Öte yandan, 7 bin liralık maddi hasar oluştuğunu söyleyen Çelen, “Başka hasarım yok. Kendimizde bir şey yok. Biz ona şükrediyoruz. Binada şu anda kimse yok. Bizim tek temennimiz caddeden kimsenin geçmemesi” diye konuştu.

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"ÇOK YÜKSEK BİR SESLE MEYDANA GELDİ"

Patlamanın saat 11.30 sıralarında gerçekleştiğini söyleyen Tanju Kahraman ise “Biz de içerideydik. Çok yüksek bir sesle meydana geldi. Açıkçası baya bir korktuk. Bunun haricinde biraz maddi zararımız var. İçeriden bir yaralı arkadaş çıktı. Biraz kötüydü, yanmış durumdaydı. Allah şifa versin” dedi.

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