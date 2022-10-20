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Ankara’da 21 milyonu aşkın bandrolsüz makaron ele geçirildi

Ankara’da jandarma ekipleri tarafından bir tıra yapılan operasyon sonucu 21 milyon 600 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:23
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Ankara'da makaron operasyonu: 21 milyon ele geçirildi

Ankara’da 21 milyonu aşkın bandrolsüz makaron ele geçirildi
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Ankara’da bir tırda yüklü miktarda bandrolsüz makaron olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, Bala’da durdukları şüpheli tırdan 21 milyon 600 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin’den gelen bir tırın içerisinde çok sayıda bandrolsüz makaron olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. 

Söz konusu araç Niğde-Ankara otobanı Bala ilçesi mülki sınırları içerisinde oluşturulan kontrol noktasında durduruldu. Tütün köpeği “Patik” ile birlikte yapılan operasyon neticesinde 21 milyon 600 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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