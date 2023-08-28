Ankara'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Ankara'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüjdeki reklam panosu ile trafik levhasına, daha sonra da yolun karşısındaki duvara çarparak durdu.

aa-20230827-32010930-32010927-ankarada-trafik-kazasinda-5-kisi-yaralandi1.jpgAraçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

aa-20230827-32010930-32010929-ankarada-trafik-kazasinda-5-kisi-yaralandi1.jpgSağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazada, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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