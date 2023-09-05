Ankara'da narkotik operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, devriye ekibinin takibiyle düzenlenen narkotik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 1 kilo 298 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ankara'da narkotik operasyonu: 2 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekibi, dün saat 18.00 sıralarında, 2 otomobildeki şüpheli kişiler arasındaki alışverişe müdahalede bulundu. Şüphelilerden biri 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçarken, diğer şüpheli A.Ş. ise üzerinde 28 gram metamfetaminle yakalandı. Otomobille kaçan B.B. de takip sonucu yakalandı. Soruşturma kapsamında B.B.'nin adresini verdiği evde arama yapıldı. Burada 1 kilo 298 gram metamfetamin daha ele geçirildi.

A.Ş. ve B.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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