Ankara’da orman yangını. Soğutma çalışmaları devam ediyor

İHA'nın haberine göre; yangın, geniş alanda ot yangını olarak başladıktan sonra ormanlık alana sıçradı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Yangın Nasıl Çıktı?

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Eğriekin Mahallesi’nden Yukariobruk Mahallesi’ne giderken geniş alanda ot yangını olarak başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Nasıl Müdahale Edildi?

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Saat 14:03’te olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Kuzey Ankara İstasyonu ekip olarak, ayrıca 112 Çağrı Merkezi üzerinden Orman Genel Müdürlüğü İtfaiye ekipleri takviye olarak yönlendirildi. Yangına havadan bir helikopter ve karadan çok sayıda arazöz müdahale etti. Saat 18:00 itibari ile yangın kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Orman itfaiyesi, 1 adet helikopter, Çubuk ve Kuzey Ankara istasyonları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AKOM üzerinden yönlendirilen tanker araçları ile soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Yangının etkilediği alanın büyüklüğü ve zararın boyutu ise henüz açıklanmadı.