Başkentin ortasında şeriat çağrısı. İstanbul Sözleşmesi de hedef alındı.

Yargıtay tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Hizb-ut Tahrir’in yayın organı Köklü Değişim tarafından Ankara’da cuma namazı çıkışı dağıtılan bildiriler ile İstanbul Sözleşmesi, kadın dernekleri, laik ve karma eğitim, yargı sistemi hedef alınırken, “hilafet devleti” çağrısı yapıldı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, “Toplumsal çöküş, sorunlar ve çözüm” başlığı ve “Tehlikenin farkında mısınız?” sloganı kullanılan, Ankara’nın çeşitli bölgelerinde önceki gün dağıtıldığı öğrenilen bildirilerde, İstanbul Sözleşmesi hedef alındı.

Şiddet uygulayan erkekler de savunularak, “İstanbul Sözleşmesi ile yürürlüğe giren kanunlar neticesinde her yıl ortalama 500 bin erkek evinden uzaklaştırıldı, bir kısmı da tutuklandı. Çocuklar, İslami değer ve ilkelerden uzak bir şekilde yetişmeye başladı” denildi.

"DERNEKLER YASAKLANMALI"

“İslam’dan uzaklaşıldığı, İslam’ın saldırı altında olduğu” iddia edilen, “İslami şahsiyetimizi, teslimiyetimizi ve kulluk bilincimizi kaybediyoruz” denilen bildirinin sonuç bölümü ise dikkat çekti.

İlgili kısımda, özetle şunlar yer aldı:

“Batılı ideolojiler ekseninde hazırlanmış eğitim müfredatı ve karma eğitim kaldırılmalı, İslami eğitim müfredatı ve modeline geçilmeli. İnançsızlığı ve sapkınlığı yayan, ateizm, deizm, feminizm ve benzeri esaslı kuruluş, dernekler yasaklanmalı. Cinsiyet eşitliği ve benzeri ifsat edici münkerlere karşı topyekün bir mücadele başlatılmalı. İçki, zina, kumar, uyuşturucu ve benzeri tüm haramlar yasaklanmalı, Batılıların çürümüş yargı ve ceza sistemi kaldırılmalı, İslam’ın yargı ve ukubat sistemi tatbik edilmeli. Tek alternatif İslam’dır; İslam’ı tatbik edecek Raşidi Hialfet Devleti’dir.”

VALİLİK TARAFINDAN ENGELLENDİ

Köklü Değişim, 5 Mart 2017’de, laiklik ve Cumhuriyeti “şeytani rejim” olarak tanımlayarak, İstanbul’da “Dünya Hilafete Neden Muhtaç?” başlığıyla hilafet konferansı düzenlemek istedi ancak valilik tarafından engellendi. Konferans çağrısına ilişkin açılan davada, 4 sanık hakkında 52,5 yıl hapis cezası verildi.

Aynı derginin, bu konferanstan bir yıl önce, 3 Mart 2016’da, “Hilafet Hayal mi, Yakın Bir Gelecek mi?” başlığıyla gerçekleştirdiği konferansta şeriat çağrısı yapılması, Atatürk ve cumhuriyet kadrolarının “kafir” olarak nitelendirilmesine ilişkin suç duyuruları ise sonuçsuz kaldı.