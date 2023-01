﻿ Sabancı Üniversitesi akademik personel alacak

Resmi Gazete'de Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

'2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.' denildi.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili fakülteye istenen belgeler ile birlikte e-posta veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 09.01.2023

Son Başvuru Tarihi : 23.01.2023

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 27.01.2023

Giriş Sınavı Tarihi : 01.02.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.02.2023

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : http://fass.sabanciuniv.edu

Başvuru Şekli : Elektronik posta ve posta yolu ile

Telefon Numarası : 0216 483 9339

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri : e-posta: [email protected]

Adres : Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Orta Mah.

Üniversite Cad. No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL

(Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Tuğcan Başara)

İlana Çıkılan Birim, Kadro Unvanı ve Özel Şartlara Ait Bilgiler:

Genel artlar:

1. 657 sayılı kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.

2. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak gerekir.

3. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES EA'dan en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.

4. Yabancı Dil Seviye Tespit sınavından (YDS ve muadilleri) en az 85 (veya muadili) puan almış olmak.

5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim kurulu kararıyla belirlenir.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

7. İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ''Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu'na https://fass.sabanciuniv.edu/ sites/fass.sabanciuniv.edu/files/1- BasvuruFormu.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

2. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, Kadro Unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Özgeçmiş

5. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya muadili bir sınavdan en az 85 puan veya muadili bir puan alınmalı)

6. ALES belgesi fotokopisi (ALES-EA Puanı en az 70 olmalı)

7. Onaylı Lisans/Lisansüstü diploması fotokopisi (*)

8. Yurtdışı Üniversitelerden mezun adaylar için denklik belgesi

9. Resmi transkript belgeleri (Lisans, lisansüstü) (*)

10. Öğrenci Belgesi (Yüksek lisans, doktora) (*)

11. 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)

12. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge. (*)

(*) e-Devletten alınacak resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir.

Başvuru belgelerinin asıllarının da kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlık Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Orta Mah. Üniversite Cad. No: 27 34956 Orhanlı - Tuzla İSTANBUL

http://fass. sabanciuniv. edu

320/1-1