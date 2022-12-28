﻿Ankara'da silahlı kavga. Bir kişi yaralandı

Hamzalar kavşağı mevkisinde, aralarında husumet bulunan Osman A. ve yakınları ile Duran M. karşılaştı.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Osman A, üzerinde taşıdığı tabancayla Duran M'ye ateş etti.
Ağır yaralanan Duran M, kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Polis, Osman A'nın aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. (AA)
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