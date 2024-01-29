Türkiye'nin kaymağını onlar yedi. TÜİK eğmedi bükmeden açıkladı

Türkiye'deki gelir dağılımındaki adaletsizlik Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerinde de ortaya çıktı. Varlıklık kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 50 rakamına ulaştı.

RAKAMLAR TÜİK'TEN

TÜİK 2023 yılının 'Gelir Dağılımı İstatistikleri' bültenini yayımladı. Her şey gözler ününe serildi. Türkiye'nin kaymağını yiyen grup ortaya çıktı. Ülkede yüksek gelire sahip yüzde 20'lik bölümün Türkiye'nin toplam gelirinin yüzde 50'sini paylaştı rakamlara yansıdı.

Rakamlar, 'eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine' göre en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı payın yüzde 49,8'e ulaştığı ortaya çıktı. Hane halkının eşdeğer hane halkı büyüklüğünü bölünmesiyle 'eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri' ortaya çıkıyor. İşte o rakamlar 2023 yılında bir önceki yıla göre 1,8 puan arttığı yüzde 49,8'e ulaştığı belirlendi.

En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise düştü. İşte o grubun aldığı pay yüzde 0,1 gerilerken, yüzde 5,9'a düştüğü ortaya çıktı.

GİNİ KATSAYISI ARTTI

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı da yükseldi. 2023'te Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0,018 puan artışla 0,433 olarak tahmin edildi.

GİNİ KATSAYISI NEDİR

Gini Katsayısı bir devlette gelir eşitsizliğinin gelir dağılım ölçüsüdür Gini katsayısı istatistikçi ve sosyolog Corrado Gini tarafından geliştirilmiştir.