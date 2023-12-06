Ankara'da sisten göz gözü görmüyor. Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Dikmen’de yoğun sis görüldü.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Cadde ve bulvarlarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Yüksek kesimlerde ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Ankara’da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü. Görüntüler şaşırttı.
Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Dikmen’de yoğun sis görüldü.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Cadde ve bulvarlarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Yüksek kesimlerde ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.