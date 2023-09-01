Ankara'da skandal görüntüler. Küçücük çocukları nişanladılar

Ankara’da iki aile, yaşları henüz küçük olan iki çocuğu nişanladı. Aile bireyleri o anları ‘Gelinimizi aldık mutluyuz’ adlı başlıkla sosyal medya hesaplarından paylaşınca video büyük tepki gördü.

Ankara'da skandal görüntüler. Küçücük çocukları nişanladılar

Oda Tv’nin haberine göre; Ankara’da iki aile yaşları henüz küçük olan iki çocuğu nişanladı. O anları video kaydına alan aile bireyleri videoyu TikTok uygulamasından paylaşınca sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

‘GELİNİMİZİ ALDIK MUTLUYUZ’

‘Gelinimizi aldık mutluyuz’ başlığıyla TikTok hesaplarından paylaşılan video da küçük kızın kahve servisi yaptığı sırada çocuğunun acı olduğu için kahveyi içememesi dikkat çekti. Büyüklerin alkış tuttuğu olayda daha sonra küçük çocuk kıza altın takarak alnından öptü.

Video sosyal medyada büyük tepki görürken bazı sosyal medya kullanıcıları, yetkililerin olaya müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

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