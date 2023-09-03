‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Müslümanları cezalandırıyor’ yalanının aslı ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın 'ABB Müslümanları cezalandırmak için türbenin suyunu kesti' iddialarına yanıt verdi.

‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Müslümanları cezalandırıyor’ yalanının aslı ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'ABB Çamlıdere Semerkandi Türbesi'nin suyunu keserek Müslümanları cezalandırıyor' iddiasının aslını ortaya çıkardı. Belediye, iddiayı ortaya atan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'a "Odacısının babası, ücret aldığı abdesthane için üst kattan kaçak hat çekmiş" sözleriyle yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, Semerkandi Türbesi'ndeki suyun, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildiğini iddia etmişti. Can, "Yavaş, bu tutumu ile Müslümanları cezalandırmak istemiştir" ifadelerini kullanmıştı. Yerel seçimlere aylar kala ortaya atılan iddiayı, eski ABB Başkanı Melih Gökçek de gündeme getirmişti.

YAVAŞ'I 'MÜSLÜMANLARI CEZALANDIRMAKLA' SUÇLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çamlıdere Semerkandi Türbesi'nin suyunun kendileri tarafından kesildiği yönündeki iddiaya yanıt verdi. Videolu bir yanıt yayınlayan belediye, söz konusu yalanı ortaya atıp ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı Müslümanları cezalandırmakla itham eden Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can'ın odacısının babasının, üst kattaki bir işletmeden kaçak su hattı çektiğini açıkladı.

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Buna göre türbenin suyunu kestiren de, kaçak su hattı çekildiği yönünde ihbarda bulunan üst kattaki işletmeci oldu. İşletmeci, tesisatçı çağırarak kaçak hattı iptal ettirdi.

"ÜCRETLİ ABDESTHANEYE KAÇAK SU HATTI ÇEKİLDİ"

Ankara Büyükşehir Basın’ın X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"- Çamlıdere Semerkandi Türbesi’ndeki suyun Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kesildiği iddia edildi.

- Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can "Yavaş, bu tutumu ile Müslümanları cezalandırmak istemiştir" dedi.

- Tuvalet ve abdesthaneyi Hazım Caner Can'ın odacısının babasının ÜCRETLİ olarak işlettiği ve buna rağmen üst kattaki başka bir işletmeden KAÇAK SU HATTI ÇEKTİĞİ ortaya çıktı.

- Üst kattaki işletmeci kaçak hattı tesisatçı çağırarak iptal ettirdi."

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