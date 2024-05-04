Ankara'da sokak ortasında kadın cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı. Boğazından bıçakladı

Ankara’nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde bir kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen nedenden dolayı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, meydana gelen olayda S.K. (34) isimli şahıs, kavga ettiği Edanur K.’yi (28) boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

AĞIR YARALANMIŞTI, KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gelirken, kavgada ağır yaralanan Edanur K., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan S.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olayın görüntüleri ,çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde S.K.’nin Edanur K.’ye saldırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

"LÜTFEN KADINLARIMIZA VE ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Edanur K.’nin arkadaşı olan Kader Düzgün, olay sonrası açıklamalarda bulundu.

Düzgün, "Edanur’un psikolojik sıkıntıları olabilir fakat hiçbir insan bu şekilde öldürülmeyi hak etmiyor. Cinayete kurban giden birçok kadınlarımız, çocuklarımız var. Lütfen kadınlarımıza ve çocuklarımıza sahip çıkalım. Edanur daha 27 yaşındaydı. Arkadaşları tarafından sevilen, sayılan bir kızdı. Ailesi paramparça durumda, eşi de aynı şekilde. Tabii ki hepimiz hata yapabiliyoruz. Hepimizin psikolojik olarak sorunlarımız var. Kendisi de aynı şekilde psikolojik destek de alıyordu. Sadece sevgiye ihtiyacı olan bir kızdı” dedi.