Milli atletler İspanya'da esti gürledi

Kaynak: AA
Milli atletler İspanya'da esti gürledi
İspanya'daki Jaen Paraiso yarışmasında boy gösteren milli atletlerden Özlem Becerek kadınlar disk atma, Alperen Acet de erkekler yüksek atlamada birinci olma başarısı gösterdi.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Özlem ve Alperen, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun bronz kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Özlem, Andujar kasabasında düzenlenen organizasyondaki 59,25 metrelik derecesiyle kadınlar disk atma, Alperen de 2,24 metrelik derecesiyle erkekler yüksek atlamada zirvede yer aldı.

Fransa'nın Carquefou kasabasında gerçekleştirilen etkinlikte piste çıkan Turgay Bayram ise 8 dakika 42.72 saniyelik süresiyle erkekler 3000 metre engelli yarışını 3. sırada tamamladı.

İlgili Haberler
Altay Bayındır yalanlandı
Galatasaray'ın eski yıldızı Türkiye'ye geliyor. Derbiyi izleyecek
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi tarihi karar
'Arda Güler'ken biz neden kederliyiz?'
'Arda Güler'ken biz neden kederliyiz?'
Galatasaray: 128 Fenerbahçe: 148
Galatasaray: 128 Fenerbahçe: 148
Ali Koç futbolculardan tek bir şey istedi
Okay Yokuşlu'nun dünyası yıkıldı
Arda Güler'den herkesi şaşkına çeviren fotoğraf. Sosyal medyadan paylaştı
TFF Fenerbahçe'ye bunu da yaptı. Böylesi görülmedi. Cemal Ersen ortaya çıkardı
Bugün hangi maçlar var? Hangi kanalda? 18 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Son Haberler
Cem Yılmaz estetik yaptırdı Magazin
Cem Yılmaz estetik yaptırdı
Ev sahibi bu şartlar dışında kiracıyı çıkaramaz Ekonomi
Ev sahibi bu şartlar dışında kiracıyı çıkaramaz
Altay Bayındır yalanlandı Spor
Altay Bayındır yalanlandı
Kerem İnan'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak açıklama Spor
Kerem İnan'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak açıklama
Avrupa Birliği'nin ekonomik ayrımı nasıl sonuçlanacak Ekonomi
Avrupa Birliği'nin ekonomik ayrımı nasıl sonuçlanacak
19 Mayıs'ta trenler ücretsiz hizmet verecek Gündem
19 Mayıs'ta trenler ücretsiz hizmet verecek
Zonguldak’ta korkutan yangın Yerel Haberler
Zonguldak’ta korkutan yangın