Böcekli’de böcek ısırdı 5 yaşındaki Gökçe hayatını kaybetti! Son sözü 'Anne beni bir şey ısırdı'

Olay, gündüz saatlerinde Böcekli beldesinde meydana geldi. Evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay, annesine ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi.

ZEHİRLİ BÖCEK ISIRDI

Gökçe’nin fenalaşması üzerine ailesi tarafından sağlık ocağına götürüldü. Burada yapılan muayenede küçük Gökçe'yi ayağından zehirli böcek ısırığı tanısı konuldu.

GECE YENİDEN FENAŞTI

Ancak çocuğu hangi tür böceğin ısırdığı belirlenemedi. Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve iddiaya göre, yapılan tahlilleri temiz çıkan Kınay, taburcu edildi. İddiaya göre, gece yeniden fenalaşan küçük çocuk, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

OTOPSİDE NETLİK KAZANACAK

Gözyaşlarıyla toprağa verilen minik Gökçe'nin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla kesinlik kazanacak.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Minik Gökçe'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.