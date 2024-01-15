Ankara'da uyuşturucu operasyonu. 12 gözaltı

Kaynak: DHA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu. 12 gözaltı
Jandarma ekiplerinin Ankara’da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Çankaya, Nallıhan, Altındağ, Etimesgut, Kızılcahamam ve Kahramankazan ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Operasyonların sonucunda, 604 uyuşturucu uyarıcı hap, 4,4 kilogram uyuşturucu madde, 55 kök kenevir bitkisi, 5 iklimlendirme kabini, 5 hava konnektörü, 11 ışık kaynağı, 6 vantilatör, 4 hassas terazi, 3 buhar makinesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 24 fişek, 200 litre sıvı gübre ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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