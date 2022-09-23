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Ankara’da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Ankara’da seyir halinde olan bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 araç birbirine girerken 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:44
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Ankara’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da 3 araç birbirine girdi: 2 yaralı
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Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Ankara - Samsun yolu Çiğiltepe mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 FT 922 plakalı araç, sürücüsünün seyir halindeyken hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 CNU 78 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. 06 BIC 652 plakalı aracın da kazaya karışması sonucu iki kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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