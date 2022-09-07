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Tıra arkadan çarptı, faciayı ucuz atlattı! Trabzonspor’un yeni transferi trafik kazası geçirdi

Trabzonspor’un Faslı oyuncusu Montasser Lahtimi kullandığı otomobili ile karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Maddi hasarlı kazada oyuncu yara almadı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 05:36
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Trabzonspor’un yeni transferi trafik kazası geçirdi! Tıra arkadan çarptı, faciayı ucuz atlattı

Tıra arkadan çarptı, faciayı ucuz atlattı! Trabzonspor’un yeni transferi trafik kazası geçirdi
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UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçını Macaristan ekibi Ferencvaros ile yapmaya hazırlanan Trabzonspor’da Montasser Lahtimi trafik kazası geçirdi.

AA'nın haberine göre; Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 19.00’da yapılan idmandan çıkan oyuncu, Trabzon Havalimanı mevkiinde otomobili ile seyir halindeyken karşı yönden gelen Gürcistan plakalı TIR'la çarpıştı.

Maddi hasarlı kazada futbolcu yara almadı.

TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Trabzonspor Kulübü, trafik kazası geçiren futbolcusu Mountassir Lahtimi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Futbolcumuz Mountassir Lahtimi, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanın ardından evine dönerken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan oyucumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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