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  • Muazzez Ersoy'dan örnek davranış. Ankara'daki evini Lösemili Çocuklar Hastanesi'ne bağışladı

Muazzez Ersoy'dan örnek davranış. Ankara'daki evini Lösemili Çocuklar Hastanesi'ne bağışladı

Muazzez Ersoy sahne kostümlerini Mehmetçik Vakfı, Türk Kızılay'ı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına bağışlamak için satışa çıkardı. Ankara'daki evini de Lösemili Çocuklar Hastanesi'ne bağışladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:56
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Ankara'daki evini Lösemili Çocuklar Hastanesi'ne bağışladı! Muazzez Ersoy'dan örnek davranış

Muazzez Ersoy'dan örnek davranış. Ankara'daki evini Lösemili Çocuklar Hastanesi'ne bağışladı
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, sahnelerinde giydiği kostümlerini ikinci el ürün satışı yapılan bir uygulama ile satışa çıkardığını açıkladı. 

Muazzez Ersoy uygulama üzerinden ilk etapta 50 kostüm satışa çıkarılacak. Ürünlerin satışından elde edilecek olan gelir; Mehmetçik Vakfı, Türk Kızılay'ı, Türk Polis Teşkilatı'nı Güçlendirme Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak.

"SAHNEYE İLK ÇIKARKEN GİYECEĞİM KOSTÜMÜM YOKTU"

Muazzez Ersoy çalışma hakkında şunları söyledi:

"Sahneye ilk çıkarken giyeceğim kostümüm yoktu. Annemin doğum günüm için bana hediye aldığı iki altın bileziğim vardı, onları Kapalıçarşı'da bozdurup iki kostüm almıştım. Yokluğun acısını bildiğim için, kostümlerimi ihtiyacı olan kişilere hediye ettim. Yıllar içinde dernek, vakıf ve yardım kuruluşları için sayısız konser verdim. Ankara'daki evimi Lösemili Çocuklar Hastanesi için bağışladım. Gücüm yettiğince yardım etmeye devam edeceğim."


 

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