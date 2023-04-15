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Flaş iddia: F.Bahçeli yöneticiler devre arasında hakemin etrafını sarıp hakaretler etti

Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, karşılaşmadan sonra sert açıklamalarda bulundu ve çarpıcı iddialarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 23:12
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Ankaragücü ateş püskürdü

Flaş iddia: F.Bahçeli yöneticiler devre arasında hakemin etrafını sarıp hakaretler etti
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Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Fenerbahçe maçından sonra konuştu.

Aytekin, hakemin yönetimini eleştirirken, galibiyeti Fenerbahçe'ye verdiğini söyledi.

Maçın devre arasında hakemin sahaya Fenerbahçeli yöneticilerin arasında çıktığını ileri süren Aytekin, "Hakem, rakip takım yöneticileri tarafından hakaretler işitiyor ve bu baskıyla sahaya giriyor. Bu hakem nasıl maç yönetecek? Nasıl olacak bu iş? Türk futbolundan bu elleri nasıl çekeceğiz? Sabrımız kalmadı" ifadelerini kullandı.

Maçın ilk yarısının bitiminde de teknik direktör Jesus ve yardımcısı hakem Atilla Karaoğlan'a itirazlarda bulunmuşlardı. Jesus'un yardımcısı sarı kart görmüştü.

 

 

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