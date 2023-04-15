Fenerbahçe'den Ankaragücü karşısında muhteşem geri dönüş

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, evinde Ankaraügücü'nü konuk etti. Zirve takibini sürdürmek isteyen Jorge Jesus'un öğrencileri mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Geçtiğimiz hafta İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Ankaragücü ise zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz yapma hedefindeydi.

Teknik direktör Jesus, son lig maçındaki kadrodan değişiklikler yaparak takımını sahaya sürdü. Kupa karşılaşmasında etkili bir oyun sergileyen Serdar Dursun ile kaleci İrfan Can ilk 11’deki yerlerini almıştı.

Sarı lacivertliler ilk 25 dakika rakibi üzerinde dilediği baskıyı kurdu ve Ankaragücü kalesini ablukaya aldı.

KONUK EKİP ZORLAYAMADI

Fenerbahçe, ilk yarım saatlik dilim geride kalmaya yaklaştığında 3 şut deneyip 2 isabet buldu. Ankaragücü ise rakibinin kalesine gelmeyi başaramadı.

Topla oynama oranlarında %69’a %31 üstünlük kuran sarı lacivertli ekip, taraftar desteğini de arkasına bir rüzgâr gibi almayı bildi.

ÜST ÜSTE 2 KEZ DİREĞE TAKILDILAR

İlk devrenin sonunda Fenerbahçe; üst üste iki kez direğe takıldı. Sarı lacivertliler bu pozisyonda ağları havalandırmayı başarsaydı maçın gidişatı ve geri kalan her şey bambaşka olacaktı.

Ancak iki ekip de bir türlü dilediği sonucu getirecek pas bağlantılarını olgunlaştıramadı.

SERDAR YERİNE PEDRO GİRDİ

Bu sezon boyunca erken bulduğu gollerin olduğu maçlarda farklı bir momentum tutturan Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında bunu başaramadı. İkinci devrenin başında Serdar Dursun yerine, büyük beklentilerle gelen ancak ‘forvet hattının kanayan yarası’ olan Joao Pedro oyuna girdi.

BİR TÜRLÜ GOLE GİDEMEDİLER

Jorge Jesus önderliğinde bu kritik karşılaşmada top hakimiyetini ve yüksek pas isabetini sağlayan Fenerbahçe buna rağmen gole bir türlü gidemedi.

İlerleyen dakikalarda ender gelişen Ankaragücü atakları kuvvetlendi. Konuk ekip 80’de Sowe ile ağları havalandırdı ve Fenerbahçe 1-0 geriye düştü.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Sarı lacivertli ekip 88. dakikada penaltı kazandı ve klasik bir şekilde takımın golcüsü Valencia topun başına geçip ağları havalandırdı: 1-1.

Ev sahibinin umutları tükenecekken yeniden dirildi. 90+6’da Crespo, İrfan Can’ın pasında ceza alanında vuruşunu yaptı. Deneyimli oyuncu seken topu da tamamladı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Fenerbahçe küllerinden doğup 3 puana ulaştı.