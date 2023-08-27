Ankaragücü galibiyeti kaçırdı. Sevinsin Karagümrük. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Karagümrük de durgun başladı maça Ankaragücü de. Ya da iki takım da dikkatli mi demeliydim? Sanırım iki takımın hocası da "Top bizde kalsın" istemiş. Bol yan ve geri pas yapmaya çalıştılar ilk bölümde.

Yalnız kendisini "Türkiye'nin en iyi teknik adamlarından biri" olarak tarif eden Tolunay Kafkas'a nacizane bir tavsiyem olacak. Biraz daha pas çalışması yaptırmalı takımına. Çünkü özellikle ilk yarıda futbolcularının verdikleri paslar arkadaşlarının ya gerisine, ya da ulaşamayacakları kadar önüne gitti neredeyse.

İşte bu durumdan yararlanan Karagümrük ilk yarının son bölümünde canlandı, kaptığı toplarla Ankaragücü'ne baskı kurdu. 23'te Mendes'in çok elverişli durumda topu auta atması belki bir uyarıydığı konuk ekibe. Ama aynı oyun devam edince Karagümrük 44'te öne geçti. Ankaragücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Lasagna, ceza yayı üstündeki Rohden'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı plase vuruşta top kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ankaragücü taraftarları ikinci yarı başında takımı tribünlere davet ederek alkışla moral verdi. Bu mu etkili oldu bilemem. Yoksa Tolunay hoca etkili bir konuşma mı yaptı? Ankaragücü biraz daha derli toplu başladı bu yarıya. Hatta Renaldo Cephas 54'te çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığında penaltı noktası üzerindeki Ali Sow'a verseydi pasını; beraberlik işten bile değildi. Ama o kaleye vurdu, kaleci de o dar alanda golü yemedi tabi.

Bu pozisyondan önce Ankaragücü'nün penaltı beklediği bir pozisyon var. VAR bi bakmalıydı bence.

İlk yarıda Ankaragücü'nde pas sıkıntısını söylemiştim. Ama 57'de hazırlanış açısından mükemmel bir gol izledik. Morutan ortaladı, Ali Sow göğsüyle indirdi, Efkan da topu filelere gönderdi: 1-1.

Golden sonra da baskısı sürdü Ankaragücü'nün. Morutan'ın bir kanattan, Renaldo'nun diğer kanattan bindirmeleri etkili oldu Karagümrük kalesinde.

Karagümrük oyunu yarı karşı yarıya yığmak için peş peşe iki değişiklik yaptı. Feghouli'nin yerine Shukurov, Ceccherini'nin yerine de Salih Dursun girdi. Ardından da Can Keleş'in yerine Fenerbahçe'den yeni transferi Serdar Dursun.

Bu değişikliklerden sonra Karagümrük daha cesur çıkmaya başladı ileriye. İleri çıktı çıkmasına da Ankaragücü kontrataklarla tehdit ediyordu Karagümrük kalesini.

74'te iki oyuncu da Ankaragücü değiştirdi. Djokonavic ve Cephas'ın yerine Kitsiu ile Cem Tuna girdi. 79'da da Hayrullah'ın yerine Rodriguez'i oyuna aldı Tolunay hoca. Bu değişiklik galibiyet istediğini gösteriyordu bana göre.

81'de de Garry Rodriguez'in müthiş pasına Efkan'ın sert şutunu izledik. Kaleci mükemmel kurtardı bu şutu. Maçın önemli anlarından biriydi.

Ankaragücü son dakikalarda daha da artırdı etkisini. Karagümrük bunu iki değişiklik daha yaparak kırmaya çalıştı. Ama kıramadı. 90+2'de Rodriguez'in müthiş şutunu gecenin başarılı ismi kaleci Dituro inanılmaz bir şekilde kurtardı.

Sonuçta ilk yarıdaki Ankaragücü küme düşer. Ama ikinci yarıdaki Ankaragücü üst sıralara oynar. Öyle ise Tolunay hoca ikinci yarıdaki Ankaragücü'nü göstermeli herkese, ilk yarıdakini değil.

1-1 biten maçta galibiyet Ankaragücü'nün hakkıydı.

Karagümrük'ün ise sadece kalecisini beğendim. Bu takım geçen sezonki takımın çok gerisinde. Öyle değil mi Süleyman başkan?