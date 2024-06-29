Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, taraftarı ayağa kaldıracak bir ismin peşine düştü.

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdikten sonra dev bir transfer harekatına başlayan Fenerbahçe birbirinden ünlü isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli ekibin gündemine hemen hemen her gün yeni bir yıldız geliyor. Kanarya bu kez de Süper Lig'de dengeleri değiştirecek bir oyuncunun peşine düştü.

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2026 yılına kadar Al Ahli ile sözleşmesi bulunan Fransız kanat oyuncusu Saint-Maximin’in, Fenerbahçe tarafından kiralanması gündemde. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibine 27 milyon Euro karşılığında katılan Fransız futbolcunun, kulübünün vereceği yanıt merakla bekleniyor.

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Arabistan liglerinde geçen sezon 31 maçta sahne alan ve 4 gol, 10 asistlik performans sergileyen Saint-Maximin’in, Fenerbahçe’nin sol kanadına güç katması bekleniyor.

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