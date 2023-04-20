Ankaragücü'nden 3 büyüklere karşı birlik olma çağrısı: Başkan Koca sert konuştu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk oldukları Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçla ilgili hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de hakem kararlarına tepki göstererek, "Kollanarak gelen şampiyonluk büyüklük değildir. Büyüklük davranışların her birinden sorumlu olmaktır. Futbolda çatışmayı bitirin, kurallara sadık kalın." dedi.

Faruk Koca ve kulübün yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarıyla ilgili Eryaman Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Başkan Koca yaptığı açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin dışında kalan takımların uğradıkları haksızlıklara tepki göstermek amacıyla bu toplantıyı yaptıklarını söyledi.

"Futbolumuz, devam eden bir ahlaki krizle karşı karşıyadır." diyen Koca, şunları kaydetti:

"Bugün burada sizlerle bir araya gelmeden önce, yönetim kurulumuzla beraber son oynadığımız Fenerbahçe maçında yaşanan skandal hakem yönetimi, gasp edilen puanlar ve futbol ortamının güvensizliğini, endişeyi arttıran yönetici davranışlarını, demeçlerini geniş bir istişare sürecinden geçirdik. Saha içinde ve dışında oyunun her seviyesinde etik dışı zihniyet futbolu ele geçirmiştir. Hem hakem tarafından hem de rakibi tarafından kollanarak maç kazanan takımlar, ahlaki değerleri hiçe saymaktadır."

Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün her zaman dürüst, adalet içerisinde, tarafsız ve saygıyla yarıştığını belirtti.

Fenerbahçe maçında hakem kurbanı olduklarını savunan Koca, "Fenerbahçe maçının hakemi galibiyetimizi engellemiş, lehimize olan sonucu aleyhimize çevirmiştir." ifadelerini kullandı.

"Bu şekilde karşımıza çıkarılan engeller cesaretimizi arttırıyor." diyen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Umuyorum ki bizim cesaretimiz; bu üç kulübün dışındaki takımlarımızın yöneticilerini de cesaretlendirecek, bizimle birlikte olmalarını sağlayacaktır. Bu ifademin en temel nedeni, tanık olduğumuz yönetici davranışları ve bunun sonucunda hakemin verdiği yanlış kararlardır. Hakem motivasyonunu etkileyen ve sahada oyuncularımızın direncini kırmaya yönelik, kural dışı davranışlar, profesyonel yöneticilik sorumluluğundan uzaktır. Davranışları nedeniyle bu yöneticilerin sezon sonuna kadar ceza alması önemlidir."

Başkan Koca, hakem ve temsilci raporlarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ancak bunun da yeterli olmadığını dile getirdi.

Federasyonun sürekli değişen kararlarıyla güven vermediğini savunan Koca, "Kuralsızlığı meşrulaştıran, güven ve adalet duygusunu zedeleyen federasyon ile yetkili kurumların, yap-bozuna izin vermeyeceğim. Hakem ve temsilci raporlarının açıklanması önemli. Bunların futbol kamuoyuyla paylaşılması önemli ancak Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) vereceği cezaları bir hafta sonra kaldırmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, taraftarı en büyük takımlardan birinin başkanı olarak tüm kulüp, federasyon ve kurullarına seslendiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birbirinizi yanıltmak, yıldırmak için yaptığınız etik dışı davranışlara, söylediğiniz gerçek dışı sözlere, aldatıcı tavırlara son verin. Kalan maçların oyun ve sonucunun değerli kılınması, yarışmanın adalet içerisinde devam etmesi için kenara çekilin. Hakemlerimiz; sizler de tüm baskılara dirençli durun, mesleğinizin itibarını koruyun. Sizin tarafınız, dürüstlük ve adil yönetim olmalıdır. Taraftarlarımıza da bir çağrımdır; sevgili Ankaragücülüler, biz birbirimize her zamankinden daha güçlü bağlarla kenetlendik. Her engeli aşacak güçteyiz. Bana inanın. Hedefimiz, ligi daha üst sıralarda bitirip, Türkiye Kupası'nı sizlerle kaldırmaktır."

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin ise 3 büyükler dışında kalan Süper Lig takımlarına bir mektup hazırladıklarını ve göndereceklerini aktardı.

Türk futbolunu bekleyen tehlikeler ve statlarda azalan seyirci sayılarına dair mektupla kulüplere bilgilendirme yaptıklarını anlatan Aytekin, Süper Lig takımlarına birlik çağrısında bulundu.

(AA)