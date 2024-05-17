Fenerbahçe'de bir çuval incirin nasıl berbat edildiğini açıkladı

Sezon başından bu yana Başkan Ali Koç ve yönetimi her fırsatta maddi/manevi taşın altına elini koydu. Teknik heyetin de üstün çabalarıyla Fenerbahçe iddialı bir şekilde tüm kulvarlarda son düzlüklere giriş yaptı.

Ancak dananın kuyruğu belli yerlerde kopacağının işaretini verdi, şu anda matematiksel olarak Galatasaray derbisi öncesi şampiyonluk şansı devam etse de; bir şekilde ‘bir çuval incir’ berbat oldu diyebiliyoruz.

TFF VE MHK ÖNCELİKLİ…

Peki bu kırılımlar nereden başladı? Sezon boyu TFF ve MHK yönetimlerinin negatif tutumu, sadece Fenerbahçe değil Türk futbolunun sağlıklı bir yolculuk yapması için en ciddi engeldi tabii ki…

Süper Kupa finalinin ‘Arap saçına’ döndürülmesi, sürecin gereksiz şekilde uzaması, Avrupa’da yoluna devam eden Fenerbahçe’ye destek verilmemesi en büyük skandaldı tabii ki…

SÜPER KUPA TAMAM AMA…

Ancak; Süper Kupa’dan çekilme kararını her ne kadar mantıklı bulup desteklesem de, yönetimin ‘en sıkıntılı’ yönettiği sürecin ligden çekilme konusu ön planda tutularak atılan genel kurul adımı olduğunu rahatça söyleyebilirim.

Sarı lacivertli camia; ligden çekilme kararı da konuşulacak deyip, taraftarların stada akın etmesi sonrasında, burada ilk ağızdan herhangi bir şekilde ligden çekilmenin oylanmayacağını dahi duyduğunda bir deprem yaşadı…

OLYMPIKOS MAÇINDAKİ O AN…

Hem burada hem de sosyal medyada teknik direktör İsmail Kartal’ın Olympiakos eşleşmesinde uzatmaya gitmeden hemen önce Fred’i oyundan alması, Brezilyalı yıldızın şaşkınlığını gizleyememesi ve bu durumun takımdaki yıldızlar arasında infiale yol açacağını söylediğimde çok tepki çekmiştim.

Fakat Kartal’ın eşleşmede ligi de düşünerek aldığı Zajc-Krunic kararları -İsmail ve Fred sakatlık durumundan ötürü korunmaya çalışılsa da- sezonun en kritik hatalarından biriydi. Çünkü bu karar; takımdaki diğer yıldızların da hocaya ve vizyonuna olan güvenine darbe indirdi.

KADIKÖY’DE BU KAYIPLARIN BİR ANLAMI OLMALI!

Fenerbahçe’yi muhabir olarak takip ettiğim uzun yıllardan bu yana hep yazıp söylüyorum; bu takımın senelerdir şampiyon olamamasının ardında, bu sezon Kadıköy’de alınan verimsiz sonuçların ve stattaki enerji alanının incelenmesi gerekiyor!

Her branşta gümbür gümbür oynayıp zaferler alan, deplasmanda rahatça kazanan takım konu kendi kalesi Kadıköy olduğunda taraftarın ‘kendi ayağına sıkması’ ve destek vermek isterken oluşturduğu baskıyla ‘kendinden geçiyor’ âdeta… Gelecek sezon bir şeylerin değişmesi isteniyorsa; bu kalemlere dikkat etmek ve sağlıklı/planlı aksiyonlar almak şart…