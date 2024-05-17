Yatağan'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Dere Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 48 AGK 899 plakalı ticari araç ile 48 HC 288 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Z.Ö., E.U. ve C.Ş.'ye ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Z.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.