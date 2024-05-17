Şenol Güneş gün sayıyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş'in, Güney Kore milli takımının başına geçme ihtimali üzerine Güney Kore'den bir açıklama yapıldı.

Federasyondan bir yetkili, Güneş ile anlaşmanın yakın olduğunu ifade etti.

MK Sports ile yapılan röportajda, "Kore Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'i öncelikli aday olarak görüyor ve görüşmeler devam ediyor" şeklinde konuşan yetkili transferi bir ölçüde doğruladı.

Ayrıca haberin devamında, "Güneş'in Güney Kore milli takımını çalıştırmaya kararlı olduğu ve bu nedenle görüşmelerin en kısa sürede sonuçlanabileceği" belirtildi.