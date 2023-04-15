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Ankaragücü'nden maç sonu flaş paylaşım: Yer almak istemiyoruz

Ankaragücü'nün Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesinin ardından Ankaragücü'nün sosyal medya hesabı paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 23:44
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Ankaragücü'nden flaş paylaşım

Ankaragücü'nden maç sonu flaş paylaşım: Yer almak istemiyoruz
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MKE Ankaragücü'nün 29. haftada Fenerbahçe'ye 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından "Sonu belli bir filmin içinde yer almak istemiyoruz" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Açıklama şu şekilde;
"Müsabakadan 24 saat önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı kamuoyu açıklamasının hakemlerin tarafsız yönetimine etki edebileceği noktasında kaygılarımız vardı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı VAR kayıtları sonrası kızağa çektiği sabıkalı bir hakemin, bu maça atanması endişemizi arttıran bir diğer unsurdu.

Maç sonunda bu kaygılarımızda ne kadar haklı olduğumuzu Türk futbol kamuoyu ile birlikte gördük.
Spor Toto Süper Lig'inin kulüplerden bağımsız yazılmış bir senaryosu olduğundan artık eminiz. Bizler de bu filmin sadece oyuncularıyız Senaryo o kadar basit ki, izlerken filmin nasıl biteceğini zaten tahmin edebiliyorsunuz.

Biz bu açıklamayı, 15.04.2023 saat 14.06'da kaygılarımızda yanıldığımızı umarak zaten sizin için hazırlamıştık" ifadelerine yer verildi.

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