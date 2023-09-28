Ankaragücü'nden Tolunay Kafkas açıklaması. Takımdan ayrılacağı konuşuluyordu

Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin Tolunay Kafkas'ın gönderileceğine dair çıkan dedikoduları yalanladı.

Ankaragücü'nden Tolunay Kafkas açıklaması. Takımdan ayrılacağı konuşuluyordu

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Ankaragücü’nde Tolunay Kafkas’ın takımdan gönderileceğine dair çıkan dedikodulara Hüseyin Aytekin son noktayı koydu.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, "Tolunay Kafkas şu anda takımımızın başında, ayrılık gibi bir gündemimiz yok. Ankaragücü olarak Konyaspor maçını kazanmak istiyorduk ancak olmadı. Başkanımız Faruk Koca, Hocamız Tolunay Kafkaf'la 5 haftalık durum değerlendirmesi yaptı. Ancak bu söylem kamuoyunda yanlış algılandı. Tolunay Kafkas'la ilgili açıklama yapmama rağmen gece bir arkadaşımız tweet atıyor. Etkileşim için bu yapılmamalı" dedi.

Ankaragücü çıktığı 6 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet elde ederek topladığı 6 puanla 12. sırada yer alıyor.

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