Ankara'nın caddesini fareler bastı

Ankara'da haftalardır etkisini sürdüren sağanaklar sebebiyle fareler caddeleri bastı. Yemek arayan çok sayıdaki fareyi gören vatandaşların şaşkına döndü.

Ankara'nın caddesini fareler bastı

İHA'nın haberine göre, Ankara’daki sağanak yağışlar kentte ilginç olayların da yaşanmasına neden oluyor. Kuvvetli yağışlardan dolan kanalizasyonlar sebebiyle bazı caddeleri fareler bastı. Yiyecek arama yarışına çıkan farelerin çöp konteyneri etrafından dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevre sakinlerinden Suat Yılmaz, “3 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Buraya çöp konteyneri geldikten sonra fareler çoğalmaya başladı. Akşam çöpler buraya getirilince, özellikle de yağmurlu günlerde lağım fareleri gezinmeye başlıyor. İnsanlar gelince de fareler konteynerin deliklerine giriyor. Yemeklerini yedikten sonra da toprak altından lağıma iniyorlar. Doğru düzgün bakım olmadığı için bunlar yaşanıyor” dedi.

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