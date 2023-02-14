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Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için soba üretimi yapmaya başladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 22:17
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Ankaranın Çubuk ilçesinde öğretmen ve öğrencilerden depremzedeler için soba seferberliği

Ankaralı öğrencilerden soba seferberliği
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Çubuk Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Meslek Anadolu Lisesi Metal İşleri Bölümü öğretmen ve öğrencileri, "asrın felaketi’ olarak nitelenen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından soğuk havayla da mücadele eden afetzedeler için harekete geçti.

Meslek liseliler, depremzedeler için çadır ve konteynerlerde kullanılmak üzere soba üretmeye başladı.

Okul müdürü Müslüm Demir, depremin ardından ilk olarak okullarındaki kullanılmayan ahşapları yakacağa dönüştürerek bölgeye gönderdiklerini söyledi.

"İLK AKLIMIZA GELEN SOBA YAPMAK OLDU"

Ekranda gördüklerinin ardından evlerde duramadıklarını dile getiren Demir, "İlk aklımıza gelen soğuk hava şartlarında oradaki depremzedelerin ısınmasını sağlamak için soba yapmak oldu." dedi.

Atölye Şefi Gıyasettin Kılıç da tamamen kendi imkanlarıyla ürettikleri sobaları, yanmaz boyalarla boyadıktan sonra bölgeye göndereceklerini ifade etti.

Öğrencilerden Muhammet Akpınar ise tatil olmasına rağmen arkadaşlarıyla okula gelerek depremzedeler için çalıştıklarını kaydetti.

Okulda bugüne kadar 30 soba üretildiği, kısa sürede bu sayının 100'ü geçmesinin hedeflendiği belirtildi. (AA)

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