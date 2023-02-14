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Malatya'da binaların domino taşları gibi sırayla yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem felaketinde Malatya'daki binaların yıkıldığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 20:09
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Depremde binaların ardı ardına yıkıldığı görüntüler ortaya çıktı

Malatya'da binaların domino taşları gibi sırayla yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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İHA'nın haberine göre; depremden en çok etkilenen illerden biri olan ve bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Malatya’da depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü.

GÖRÜNTÜLERDE, BİNALARIN ARDI SIRA YIKILDIĞI GÖRÜLÜYOR

Kentin üç farklı noktasındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şiddetli sarsıntı sonrası kabloların kıvılcım çıkartması, park halindeki araçların sallanması ve binaların ardı sıra yıkıldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan görüntülerde, bir vatandaşın şiddetli depremden dolayı yürüyemediği ve emekleyerek ilerlediği görüldü.

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