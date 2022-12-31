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Suriyeliler Ankara-Şam görüşmesini protesto ettiler

Türkiye ve Suriye hükümeti arasında yıllar sonra yapılan ilk görüşme, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye destekli muhalif grupların kontrolündeki bölgelerde protestolara yol açtı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:47
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Ankara-Şam görüşmesi Suriye’nin kuzeyinde protesto edildi

Suriyeliler Ankara-Şam görüşmesini protesto ettiler
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Türkiye ve Suriye'deki Beşar Esad yönetiminin 11 yıl aradan sonra ilk defa resmi temaslar kapsamında masaya oturması, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli muhalif gruplar tarafından protesto edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Rusya'nın arabuluculuğunda Moskova’da Suriyeli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşme, 2022 sona ererken dış politikada en öne çıkan gelişme oldu. Görüşme, Türkiye’nin 11 yıl sonra Suriye ile ilk resmi teması olurken, Esad hükümetiyle olası yakınlaşma Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki El Bab kasabasında protesto edildi.

Haber ajansı AFP, Türkiye destekli muhalif grupların kontrolündeki bölgede yüzlerce kişinin katıldığı protestolarda Türkiye'ye karşı seslerin yükseldiğini aktardı. Gösteriye katılan bir kişi, “Türkiye Esad'a karşı bizim yanımızda olmalı. Şam'la asla barışmayız” dedi. Bir başka gösterici de “Erdoğan bizi satsa bile teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Ankara-Şam yakınlaşmasına karşı ülkenin kuzeyinde başka noktalarda da protestolar düzenlendiğini bildirdi. Bazı göstericilerin “Esad'la barışmaktansa ölürüz” diye sloganlar attığı kaydedildi.

Yaz aylarında da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak da buna destek olabileceğimizi söyledik” şeklindeki sözlerini protesto eden gruplar, Türkiye'ye karşı protesto gösterileri düzenlemiş, eylemcilerin Türk bayrağı ve TSK'ya ait araçlara yönelik provokatif hareketleri tepkilere yol açmıştı.

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vatandaş
31.12.2022 14:29
biz köleyiz. ömür boyu suriyelilere çalışalım. akp liler kendi ceplerinden vermiyor. millete vergi salıyorlar. milletten topladıkları vergileri harcıyorlar.  
 
Adalet
31.12.2022 14:08
Tabi rahatlık var türkiyede tayyip enişteniz bakıyor size nasıl olsa,ne işiniz var suriyede..  
 
Ceyhan
31.12.2022 14:08
Ey türkiye yanlısı suriyeliler.sanmayın ki türkiyeden aldığınız silah ve maddi yardımları ypgy ve pkk ya aktardıklarınızı türkiye bilmiyor.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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