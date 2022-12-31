Türkiye Suriye’deki tüm askerlerini geri çekecek. Şam’ın en büyük gazetesi iddia etti

Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Suriye-Rusya savunma bakanları arasındaki sürpriz toplantının ardından Suriye medyasından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Al-Watan gazetesinin Şam'daki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, görüşmelerin ardından Türkiye, Suriye'deki tüm askeri birliklerini çekmeyi kabul etti.

Gazete ayrıca Ankara ve Şam yönetimleri arasında, YPG'nin hem Türkiye hem de Suriye için bir tehdit olduğu yönünde bir fikir birliği olduğunu öne sürdü.

Toplantıda üzerinde anlaşılan konuların hayata geçirilmesi için Türkiye, Rusya ve Suriye arasında özel bir üçlü komisyon kurulacağı ifade edildi.

AKAR'DAN ORTAK OPERASYON YANITI

Sabah'tan Okan Müderrisoğlu’un sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile ortak operasyon sorusuna "Görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii" yanıtını verdi.

Akar konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii...

Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız."



S-400 ile ilgili kullanıma yönelik söylemler oluyor. Herhangi bir füze saldırısı oldu da biz mi kullanmadık? Batıya da söylüyoruz, S-400'lerin kimseye zararı yok. Tehdit unsuru değil. Türkiye'ye füze atmayı, saldırmak için uçak göndermeyi düşünenler varsa onlar hariç.



F35 ile ilgili ocak ayında heyetimiz ABD'ye gidecek. F-16 konusu ile ilgili olarak da bir heyetin yine ocak ayında Senato'da görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor."