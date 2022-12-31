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  • Türkiye Suriye’deki tüm askerlerini geri çekecek. Şam’ın en büyük gazetesi iddia etti

Türkiye Suriye’deki tüm askerlerini geri çekecek. Şam’ın en büyük gazetesi iddia etti

Suriye’deki en büyük gazetelerde arasında yer alan Al-Watan, Türkiye’nin Suriye’deki tüm askerlerini çekmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 17:22
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Şam’ın en büyük gazetesi Al-Watan Türkiye’nin Suriye’deki tüm askerlerini geri çekeceğini iddia etti

Türkiye Suriye’deki tüm askerlerini geri çekecek. Şam’ın en büyük gazetesi iddia etti
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Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Suriye-Rusya savunma bakanları arasındaki sürpriz toplantının ardından Suriye medyasından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Al-Watan gazetesinin Şam'daki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, görüşmelerin ardından Türkiye, Suriye'deki tüm askeri birliklerini çekmeyi kabul etti.

Gazete ayrıca Ankara ve Şam yönetimleri arasında, YPG'nin hem Türkiye hem de Suriye için bir tehdit olduğu yönünde bir fikir birliği olduğunu öne sürdü.

Toplantıda üzerinde anlaşılan konuların hayata geçirilmesi için Türkiye, Rusya ve Suriye arasında özel bir üçlü komisyon kurulacağı ifade edildi.

AKAR'DAN ORTAK OPERASYON YANITI
Sabah'tan Okan Müderrisoğlu’un sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye ile ortak operasyon sorusuna "Görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii" yanıtını verdi.

Akar konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
Görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii...

Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız."

S-400 ile ilgili kullanıma yönelik söylemler oluyor. Herhangi bir füze saldırısı oldu da biz mi kullanmadık? Batıya da söylüyoruz, S-400'lerin kimseye zararı yok. Tehdit unsuru değil. Türkiye'ye füze atmayı, saldırmak için uçak göndermeyi düşünenler varsa onlar hariç.

F35 ile ilgili ocak ayında heyetimiz ABD'ye gidecek. F-16 konusu ile ilgili olarak da bir heyetin yine ocak ayında Senato'da görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor."

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Büyük konusmak
31.12.2022 17:42
Bir gece ansızın geri gelebiliriz Türkiye'ye yazık olan şehitlerine oldu nur içinde yatirsin rabbim sizi  
 
Yanlis politika basta bulasmayacaktik
31.12.2022 17:35
O kadar askerimiz oldu milyonlarca multeciye bak suriyeye girmek icin bir suru para harca top tufek mermi benzini milyarlarca dolar harca, bir suru masraf yap geri cekil niye girdik biz niye karistik?  
 
1950
31.12.2022 17:29
Sınır güvenliği sağlanırsa, ne işimiz var, gerçi para saçmayı seviyoruz, ama dibin dibine geldik, para dileniyoruz  
 
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