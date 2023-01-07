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Erdoğan Esad ile görüşmeli mi? Seçmenlerin çoğu aynı fikirde

Metropoll araştırma şirketinin düzenlediği ankette, “Erdoğan sizce Esad’la görüşmeli mi?” sorusuna verilen cevaplara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Esad ile görüşmesini isteyenlerin oranı yüzde 59 oldu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 00:16
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Erdoğan Esad ile görüşmeli mi? Seçmenlerin çoğu aynı fikirde

Erdoğan Esad ile görüşmeli mi? Seçmenlerin çoğu aynı fikirde
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce ‘katil’ ve ‘terörist’ dediği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söyledi.

Metropoll Araştırma'nın son anketine göre ise seçmenlerin çoğu, Erdoğan'ın Esad ile görüşmesi gerektiğini belirtti.

Ankette, "Erdoğan sizce Esad ile görüşmeli mi" diye soruldu. 13-18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ve 26 ilde 2077 kişiyle görüşülen araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğu Erdoğan'ın Esad ile görüşmesine sıcak baktığını kaydetti.

"Evet" cevabı veren MHP ve İYİ Partili seçmenlerin oranının AKP'lilerden yüksek olması dikkat çekti. Görüşmeye en mesafeli yaklaşan seçmenin ise CHP seçmeni olduğu görüldü.

Katılımcılara "Erdoğan sizce Esad ile görüşmeli mi?" sorusunun yönlendirildiği anketin sonuçları şöyle:

AKP

Evet: %62,7

Hayır: %22,7

Fikrim yok / cevap yok: %14,6

CHP

Evet: %55,8

Hayır: %33,1

Fikrim yok / cevap yok: %11,1

İYİ PARTİ

Evet: %73,2

Hayır: %23,7

Fikrim yok / cevap yok: %3,2

MHP

Evet: %77,1

Hayır: %19,5

Fikrim yok / cevap yok: %3,3

HDP

Evet: %59,2

Hayır: %28,9

Fikrim yok / cevap yok: %11,9

SAADET PARTİSİ

Evet: %62,5

Hayır: %20,8

Fikrim yok / cevap yok: %16,7

DİĞER PARTİLER

Evet: %57,1

Hayır: %35,7

Fikrim yok / cevap yok: %7,1

ORTALAMA

Evet: %59

Hayır: %28,9

Fikrim yok / cevap yok: %12,1

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vatandaş rıza
7.01.2023 00:22
Görüşse ne olur görüşmese ne olur. Çok mu önemli. Zaten iktidar değişecek. Böyle kötü bir yönetim olabilir mi? Zikzaklar, çelişkiler, 180 derece farklılıklar.  
 
Erman
7.01.2023 00:20
Bence hayır diyenler neye hayır dediklerini de bilmiyorlar, dünyadan haberleri yok.  
 
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