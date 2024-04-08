'Ankara’ya mazbatanın iptali için hazırlık yaptılar'. Kütahya Belediye Başkanı CHP’li Eyüp Kahveci'den çarpıcı iddia

CHP’nin Kütahya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci, seçimlerden birinci sırada çıkmasına rağmen, MHP sonuçlara itiraz etti. YSK tarafından İtirazın kabul edilmesiyle dün Kütahya’da 549 sandıktaki geçersiz oylar yeniden sayıldı.

Sayım sonucunda CHP’nin adayı Eyüp Kahveci bir kez daha seçimi kazandı ve sonuç değişmedi. Kütahya Belediye Başkanlığına seçilen Eyüp Kahveci, bugün Kütahya İl Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı.

MAZBATANIN İPTALİ İÇİN HAZIRLIK YAPTI İDDİASI

Mazbatasını alan Eyüp Kahveci, devir teslim töreni için belediyeye gitti. Fakat eski Belediye Başkanı Alim Işık ve eski belediye yönetiminden kimse belediyede olmadığı için devir teslim töreni tamamlanamadı. Kahveci, eski Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’ı arayarak devir teslim törenine katılmasını talep etti. Ancak Işık’ın şehir dışında olduğu söylendi. Kahveci, Işık’ın şehir dışında olduğu bilgisinin kendisine verildiğini aktardı. Kahveci, daha sonra Işık’ın şehir dışında değil Kütahya’da olduğunu ve mazbatanın iptali için hazırlık yaptığını öne sürdü.

"8 GÜN İLÇE SEÇİM KURULU’NDA YATTIK"

Herkesin sandık başına gidip tercih yaptığını söyleyen Kahveci, “Bugün itibarıyla 8 gündür İlçe Seçim Kurulu’nda yattık. Arkadaşlarımız nöbet tuttular. Halkın iradesine sahip çıktık. Halkın iradesini koruduk” ifadelerini kullandı.

“BU MAZBATANIN İPTALİ İÇİN HAZIRLIK YAPTILAR”

Önlerine her türlü engelin serildiğini ifade eden Kahveci, “O sandıktan birinci çıktık. Ama itirazlar üzerine itirazlar yapıldı. Seçtirmemek adına her türlü girişimi yaptılar. Ama biz yattık, kalktık, halkın iradesinin üzerinde irade olamaz dedik. İrade bugün tecelli etti. İl Seçim Kurulu bugün 15.30’da kararını açıkladı” ifadelerini kullandı.

İl Seçim Kurulu’nun saat 17.00’de mazbatayı vereceklerini bildirdiklerini söyleyen Kahveci, “Belediyemizin önceki belediye başkanı Alim Işık’ı bizzat aradım. Telefonu kapalıydı, ulaşılamıyor. Sonra Özel Kalem Müdürü’nü aradım. Kendilerine dedik ki’17.00’de mazbatayı alıyoruz.Daha sonra belediyeye geleceğiz. 18.30’da makamda devir teslim törenini istiyoruz’ dedik. Alim Bey şehir dışına gideceğini beyan ederek yarın yapılmasını söyledi. Burada bir operasyon vardı. Yarın Ankara’ya bu mazbatanın iptali için hazırlık yaptılar” ifadelerini kullandı.

“KENDİSİ KÜTAHYA’DA YERİNİ DE BİLİYORUZ”

Kahveci, “Kendilerine diğer partilerden destek bulamadılar. Daha sonra kendisine (Alim Işık) erişildi. Şehir dışında oluğunu söylemesine rağmen şu anda konum itibarıyla Kütahya’da. Yerini de biliyoruz” ifadelerini kullandı.