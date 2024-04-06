AKP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatasını böyle aldı

Kaynak: DHA
AKP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı mazbatasını böyle aldı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Öntürk, mazbatasını aldı.

AKP’den Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde yüzde 44,48’lik oy oranıyla zafer kazandı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Öntürk 346.060 oy alarak, CHP adayı Lütfü Savaş’ın 342.699 oyuna karşı üstünlük sağladı.

Seçim sonuçlarına CHP tarafından itiraz edilse de, İl Seçim Kurulu bu itirazı reddetti.

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracağı bildirildi.

Bu süreçte Mehmet Öntürk, İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını almak üzere sabah erken saatlerde kurula uğradı.

Aldığı mazbata ile Antakya EXPO Yerleşkesi’nde düzenlenen törene katılarak resmi görevine başlamış oldu.

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