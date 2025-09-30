Anlaşma resmen sağlandı! Dünya devi Kenan Yıldız'ı bitirdi: Türk futbol tarihine geçiyor

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız için transfer dedikoduları her geçen gün artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu sezon fırtına gibi esen Kenan Yıldız, Ada'ya transfer oluyor.

KENAN YILDIZ'A İLK OLARAK ARSENAL TALİP OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Kenan Yıldız'ı transfer etmek için Juventus ile masaya oturmuştu. Topçular, Torino ekibinin yüksek bonservis bedeli talep etmesinin ardından bu transferden geri adım atmış ve beklemeye geçmişti.

Genç oyuncu için bugün Ada basınında çıkan bambaşka bir haber adeta tüm dünyaya yayıldı.

Ne yaptın sen Fernando Muslera! Arjantin'de ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig devine imza atıyor: Tarih bile belli oldu

KENAN YILDIZ MANCHESTER UNITED İLE ANLAŞTI

Kenan Yıldız için çıkan haberin ayrıntılarında, Premier Lig devi Manchester United, 20 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Juventus ile görüşmelere başladı. Kırmızılıların, kısa süre içerisinde Serie A devi ile yaptığı görüşmeyi sonuçlandırdığı ve Kenan Yıldız ile de anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Altay Bayındır'ın da formasını giydiği United ekibinin, Kenan'ın transferini devre arasında resmiyete dökeceği ve Çizme devine tam 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Serdar Ali Çelikler'den Jhon Duran için olay iddia! Fenerbahçeliler çok kızacak

Edson Alvarez geri dönüyor!

Türk futbolunda skandal hata! Hükmen mağlubiyet kapıda

Jose Mourinho'dan flaş sözler!