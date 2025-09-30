Edson Alvarez geri dönüyor!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kadrosuna kattığı Edson Alvarez, ülkesi Meksika'nın Japonya ile oynadığı mücadelede sakatlanmıştı. Bir süredir formasından uzak kalan yıldız oyuncu, yeniden takımla antrenmanlara başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edecek Fenerbahçe'ye, Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez'den iyi haber geldi. 7 Eylül'de oynanan Meksika-Japonya hazırlık maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Alvarez, o günden bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

EDSON ALVAREZ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Sağ arka uyluğunda hafif kas yaralanması tespit edilen 27 yaşındaki oyuncu, çalışmalarını bir süredir bireysel olarak sürdürüyordu. Tedavisi tamamlanan Edson Alvarez'in bugün takımla çalışmalara başlayacak. Tecrübeli oyuncunun, milli aranın ardından yeniden sahalara döneceği kaydedildi.

