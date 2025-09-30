Serdar Ali Çelikler'den Jhon Duran için olay iddia! Fenerbahçeliler çok kızacak

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan ve uzun süredir formasından uzak kalan Jhon Duran'ın Nice maçında da kadroda yer alması beklenmiyor. MR sonuçları temiz çıkan Jhon Duran için spor yorumcusu Serdar Ali Çelikleri gündemi bomba gibi sarsacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica maçından bu yana sakatlığı nedeniyle takımı yalnız bırakmıştı. MR sonuçları temiz çıkan Kolombiyalı santrfor için Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir iddia dile getirdi.

JHON DURAN 6 MAÇTIR FORMA GİYEMİYOR

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında sakatlanmıştı. O günden bu yana sahalardan uzak kalan 21 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 6 maçta forma giyemedi. MR sonuçlarının temiz çıkmasına rağmen golcü oyuncu, bir süredir ağrılarının sürdüğünü iddia ediyor.

JHON DURAN İÇİN SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN BOMBA İDDİA!

VOLE YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Jhon Duran'ın sakatlığını atlattığını iddia ederek, "Oynamıyor adam abi, oynamıyor. Ben Mourinho için gelmiştim falan bir şeyler saçmalıyor. Sakatım dedi mi ne yapacaksın? Avrupa'nın iki tane kaskal oyuncusu var, biri Florian Wirtz, öbürü Jhon Duran" ifadelerini kullandı.

