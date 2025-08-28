Anlaşma resmen sağlandı! Sacha Boey'den 3 yıllık imza: Galatasaray...

Sacha Boey için transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'da yıldızı parladıktan sonra rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman ekibinde beklentilerin altında kalmıştı.

SACHA BOEY İÇİN YÖNETİMDEN KARAR ÇIKTI

Bayern yönetimi, teknik ekibin kalması yönünde rapor sunmasına rağmen Sacha Boey ile yollarını ayırmak istiyor. Haberin detaylarında Sacha Boey için gelebilecek tekliflere kulübün açık olduğu belirtilirken, bomba bir gelişme yaşandı. Bir süredir Galatasaray ile anılan Sacha Boey, yılın sürpriz transferine hazırlanıyor.

SACHA BOEY PREMIER LİG EKİBİNE 3 YILLIK İMZA ATIYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Marsilya ve Galatasaray'ın ilgisine rağmen Sacha Boey, sürpriz bir tercihte bulundu. Sacha Boey, Premier Lig ekibi Sunderland'e imza atma aşamasına geldi.

Haberin ayrıntılarında, Sunderland'in Nordi Mukiele'ye ek olarak Sacha Boey'i de kadrosuna katmak ve futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

Ada ekibi, Bayern ile bonservis görüşmelerini sürdürürken Sacha Boey'nin de transfere sıcak baktığı ve yoluna İngiltere Premier Lig'de devam edebileceği kaydedildi.

